VIDEO. \"On n’a pas peur de cette maladie\" : Immunisé contre Ebola, il se rend auprès des tout-petits contaminés

La plus grave épidémie d'Ebola frappe actuellement la RDC. Depuis le mois d’août 2018, 326 personnes ont été contaminées par le virus. Seules 109 ont survécu. Parmi eux, Wemba Kembale, contaminé par sa femme et guéri après 12 jours de lutte contre le virus. "Après que ma femme est morte à cause d’Ebola, j’étais découragé et je ne me sentais pas à l’aise", raconte-t-il. "Tout ce que j’avais, je l’ai construit avec elle", témoigne-t-il ému. Mais Wemba Kembale a décidé de ne pas se laisser abattre. Désormais immunisé contre le virus, il apporte aujourd'hui son aide aux personnes infectées qui sont soignées dans un hôpital de la ville de Béni.

De la compagnie aux tout-petits

Ici, le virus tue un patient sur deux. Les médecins doivent porter des équipements de protection individuelle, aussi appelé EPI pour s’occuper des malades. Mais pas Wemba Kembale. "Nous les survivants, nous sommes les premiers accueillants des malades", explique-t-il. "On n’a pas peur de cette maladie. Même si les malades arrivent en étant dans le coma, c’est nous qui sommes les premiers à y aller." Wemba Kembale s’occupe jour et nuit de Julienne, une petite fille d’un an infectée par sa mère, aujourd'hui décédée. Oléa Balayulu, psychologue et clinicien de l’hôpital, explique cette démarche : "Nous avons des tout petits enfants ici, qui ne parlent pas. Or, ces touts petits enfants, puisqu’ils présentent des signes, ils ne peuvent plus rester avec leur mère. C’est pour ça qu’on leur trouve certains guéris qui les accompagnent." Une louable démarche et qui porterait ses fruits. La petite Julienne a survécu au virus.