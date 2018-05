Une nouvelle épidémie d'Ebola fait 17 morts en République démocratique du Congo

Il s'agit de la neuvième épidémie de fièvre hémorragique dans le pays depuis 1976.

Il revient. La République démocratique du Congo "fait face à une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola", qui a déjà tué 17 personnes dans la province de l'Équateur (nord-ouest), a indiqué mardi 7 mai le ministère de la Santé. Une équipe du ministère, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et Médecins sans frontières, s'est rendue dans la ville de Bikoro, l'épicentre de l'épidémie.

"Notre principale priorité est d'atteindre Bikoro pour travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires pour réduire les pertes en vies humaines et les souffrances en lien avec cette nouvelle épidémie d'Ebola", a déclaré le docteur Peter Salama, directeur-général adjoint de l'OMS. C'est la neuvième épidémie d'Ebola en RDC depuis la découverte de ce virus sur son sol en 1976.

L'OMS débloque un million de dollars

La maladie a été détectée dans une zone de forêt équatoriale, frontalière du Congo-Brazzaville, et située à environ 600 km au nord-ouest de Kinshasa, la capitale. "Cinq échantillons prélevés chez les cas suspects ont été envoyés pour analyse à l'Institut national de recherches biologiques (INRB) de Kinshasa le 6 mai. Deux se sont révélés positifs", précise le ministère.

L'OMS indique qu'elle veut "rassembler d'autres échantillons" et sensibiliser les populations "avec des messages de prévention et de contrôle", selon son directeur pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti. Un million de dollars (843 000 euros) ont été débloqués mercredi 9 mai pour "stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et les pays voisins".

La dernière épidémie d'Ebola en RDC remonte en 2017. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement quatre morts. Une terrible épidémie avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelque 29 000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.