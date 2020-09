L'OMS enquête sur des accusations d'agressions sexuelles liées à l'épidémie d'Ebola en RDC

Dans une enquête publiée par l'ONG "The New Humanitarian", 50 femmes accusent des employés de l'OMS et d'ONG d'exploitation sexuelle en République démocratique du Congo.

Des soignants brûlent du matériel ayant servi à soigner des patients atteints du virus Ebola à Mangina, en République démocratique du Congo, le 21 août 2018. (JOHN WESSELS / AFP)