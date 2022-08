Ebola : l'OMS recommande pour la première fois deux traitements contre la maladie

Pour la première fois, l'OMS émet des recommandations de traitements relatives à Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a préconisé, vendredi 19 août, l'administration, à toutes les personnes qui souffrent de cette fièvre hémorragique, de deux traitements qui réduisent considérablement la mortalité liée à cette maladie.

Dans ses lignes directrices (lien en anglais), l'organisation fait une "recommandation forte pour le traitement par mAb114 ou par REGN-EB3" chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola. Elle fait cette même recommandation pour "les nouveau-nés dont l'atteinte par la maladie à virus Ebola n'est pas confirmée, âgés de sept jours ou moins, nés de mères atteintes de MVE confirmée".

Le mAb114 est un anticorps monoclonal commercialisé sous la marque Ebanga et le REGN-EB3 est un cocktail de trois anticorps monoclonaux. Ces deux traitements ont été approuvés fin 2020 par l'Agence américaine des médicaments (FDA) et sont déjà utilisés pour traiter des malades d'Ebola.

Une maladie souvent mortelle

Les études ont montré que les deux traitements réduisent considérablement la mortalité liée à Ebola, a assuré la responsable de l'équipe clinique à l'OMS, Janet Diaz, lors d'un point de presse à Genève (Suisse). Ces traitements peuvent sauver entre 230 et 400 vies sur 1 000 personnes infectées. Dans ses lignes directrices, l'OMS recommande en revanche de ne pas administrer le traitement ZMapp, à base d'anticorps monoclonaux, et l'antiviral remdesivir.

Le virus Ebola provoque une maladie souvent mortelle. La flambée qui a sévi entre 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest fut la plus importante depuis la découverte du virus en 1976 en République démocratique du Congo (RDC), faisant plus de 11 300 morts. Outre les traitements, des vaccins ont été mis au point ces dernières années et sont utilisés pour interrompre les chaînes de transmission.