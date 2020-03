Afrique : l'Institut Pasteur prépare la lutte contre le coronavirus

Depuis cent-vingt ans, le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar a vu passer la fièvre jaune, Ebola et tant d'autres épidémies nées sur le continent africain. Le voilà désormais au cœur du dispositif de la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Tous les tests effectués dans le pays se font dans ce laboratoire, sans exception. Cela représente une centaine de tests en ce moment.

L'Institut Pasteur de Dakar forme également les autres pays africains

Il faut dépister le plus possible alors que la maladie n'est pas encore très répandue. "Aujourd'hui, le meilleur moyen de garder la situation gérable, c'est de garder la main autour des cas qui sont confirmés et prélever les personnes qui sont autour, les tester, les isoler et les mettre en observation", explique le docteur Ndongo Dia, responsable de laboratoire. "Au-delà de son action au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar forme également les autres pays africains", ajoute Marc De Chalvron, envoyé spécial de France Télévisions sur place.