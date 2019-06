Dons de sang : les réserves sont au plus bas depuis 2011

Des stocks de sang au plus bas depuis 2011. La période est délicate pour l'Établissement français du sang. Les centres de collecte sont fermés les jours fériés, qui tombent souvent en pleine semaine. Les ponts à rallonge ne motivent pas les donneurs potentiels. Depuis le début de l'année, cinq jours fériés ont entraîné une baisse significative des réserves. Les hôpitaux et cliniques ont besoin chaque jour de 10 000 poches de sang.

7 000 collectes vont être organisées en France d'ici mi-juillet

Or, le stock actuel est de 86 000 poches de globules rouges. De quoi tenir un peu plus d'une semaine. Un quart des donneurs a moins de 25 ans. Les jeunes donnent, mais de façon moins régulière que les plus âgés. "C'est une habitude que j'ai prise. On me contacte régulièrement, et j'essaie de me rendre disponible quand je peux", explique une donneuse. Pour augmenter les stocks, l'Établissement français du sang lance un appel. Du mardi 11 juin jusqu'au samedi 13 juillet, 7 000 collectes seront organisées dans toute la France.

