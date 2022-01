Dons de moelle osseuse : l'Agence de biomédecine recherche "quasi exclusivement des hommes de 18 à 35 ans"

L'Agence de la biomédecine a indiqué mercredi sur franceinfo qu'lle recherchait "quasi exclusivement des hommes de 18 à 35 ans" pour des dons de moelle osseuse, alors que la famille d'un enfant de trois ans et demi lance un appel au don de moelle osseuse. Joseph est atteint d'une leucémie depuis ses 17 mois. Catherine Faucher, médecin hématologue, responsable du pôle prélèvement et greffe de Cellules souches hématopoïétiques (CSH) à l'Agence de la biomédecine, explique qu'avec un donneur homme, "le greffon est mieux toléré sur le plan immunologique chez les patients". L'hématologue rappelle que cela "n'a rien à voir" avec un don de moelle épinière. Le prélèvement se fait par "deux moyens" différents qui restent "faciles pour la personne qui va donner."

franceinfo : le cas du petit Joseph, en attente de don de moelle osseuse, n'est pas isolé en France ?

Catherine Faucher : Tout à fait. Il s'agit d'un patient, comme tant d'autres en France, qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse, quand l'indication sera éventuellement posée. Et c'est la raison pour laquelle le registre national des donneurs, qui est géré par l'Agence de la biomédecine, existe. C'est pour les patients qui ont besoin qu'on leur recherche un donneur non-apparenté. Le premier donneur que l'on cherche, c'est un donneur apparenté parmi les frères et sœurs du patient. Lorsqu'il n'existe pas, on cherche un donneur non apparenté parmi les donneurs déjà enregistrés en France, mais aussi dans le monde à travers 73 registres qui sont interconnectés.

Qu'est-ce qu'est la moelle osseuse ?

La moelle osseuse est un organe à part entière très important, puisqu'elle permet de fabriquer les globules blancs, qui nous aident à lutter contre les infections, les globules rouges, qui transportent l'oxygène, et les plaquettes, qui aident à la coagulation du sang.

"En l'absence de moelle osseuse, pour cause de maladie ou d'envahissement par une maladie, ces éléments absolument indispensables à la vie ne peuvent plus être fabriqués." Catherine Faucher, médecin hématologue à franceinfo

Et donc le patient a besoin d'une greffe de moelle osseuse avec un donneur sain, qui va lui donner quelques éléments de sa moelle osseuse, quelques cellules souches hématopoïétiques – c'est le terme un peu savant – pour remplacer la moelle osseuse du patient qui ne fonctionne plus.

Combien de personnes attendent ce don de moelle osseuse aujourd'hui en France ?

Actuellement, en France, il y a environ 2 000 greffes par an qui sont réalisées. Environ la moitié de ces greffes sont réalisées avec des donneurs apparentés, très souvent les frères et sœurs du patient qui sont compatibles avec le patient lui-même. Et l'autre moitié est réalisée à partir de donneurs non-apparentés qui sont donc recrutés parmi les registres, le registre français, mais aussi les registres internationaux. On a environ dans le monde actuellement 40 millions de donneurs volontaires dans les registres qui sont tous interconnectés.

Qui peut faire un don de moelle ?

C'est très important comme question parce qu'il faut vraiment préciser quels sont les recrutements prioritaires. Les recrutements prioritaires, ce sont avant tout des donneurs jeunes âgés de 18 à 35 ans. Tout simplement parce que les greffons des personnes jeunes sont plus riches en cellules souches hématopoïétiques. Et la prise de greffe est plus rapide pour les patients. D'autre part, et c'est très important aussi de relayer cette information, ce sont quasi exclusivement des hommes dont nous avons besoin, car à l'heure actuelle, c'est une très grande majorité de femmes qui sont inscrites sur le fichier. Or, toutes les grossesses donnent lieu à la fabrication d'anticorps anti-HLA. C'est naturel de développer cela à chaque grossesse. Et donc, lorsque l'on utilise un donneur homme qui n'a pas ses anticorps anti-HLA, le greffon est mieux toléré sur le plan immunologique chez les patients.

"J'insiste pour dire que ce sont les jeunes hommes qui sont attendus pour l'inscription sur le fichier national." Catherine Faucher, médecin hématologue à franceinfo

En quoi consiste le prélèvement ?

Le prélèvement consiste à prélever les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse par deux moyens différents. Dans 80% des cas, il s'agit d'un prélèvement dans le sang, un peu comme une personne qui va donner son sang ou ses plaquettes, par exemple. C'est plusieurs heures sur une machine qui va trier les cellules pour retirer celles qui sont d'intérêt et celles souches de la moelle osseuse. Ce n'est pas très invasif. On est allongé dans un fauteuil comme un donneur de sang. L'autre moyen, c'est un prélèvement de moelle osseuse qui a lieu sous anesthésie générale. On prélève la moelle osseuse directement dans les os du bassin. Attention, la moelle osseuse n'est pas la moelle épinière. Cela n'a rien à voir. Je pense que ça aussi, c'est très important comme message. Et lorsqu'on prélève cette moelle osseuse, on prélève une toute petite quantité, c'est à la surface de l'os et c'est sous anesthésie générale. Cela dure environ une heure. Donc, les deux moyens de prélèvement chez un adulte jeune en bonne santé sont tout à fait faciles pour la personne qui va donner.