Diabétiques, ce chocolat est pour vous  !

Pâte à tartiner, tablettes à grignoter, truffes pour accompagner le café… Sandra ne peut pas se passer de chocolat. Malgré son diabète, elle continue de satisfaire sa gourmandise. Et pourtant sa glycémie ne dépasse pas le seuil autorisé. Son secret ? Les chocolats de Guy Roux où le saccharose est remplacé par le maltitol.

Ce chocolatier tarnais s’est spécialisé dans les chocolats compatibles avec un diabète. "Dans le mot maltitol, on entend malt. C’est la matière issue du maïs ou de l’orge. Matière naturelle, saveur douce et sucrée, famille des sucres, polyols, et cela tout le monde peut le manger, y compris une personne qui n’a pas le droit au sucre", explique-t-il.

Depuis qu’il a découvert ce substitut d’origine végétale, Guy Roux a entièrement banni le sucre de table de toutes ses recettes et a développé toute une gamme de produits qui conservent toutefois leur goût sucré, tant apprécié.

Très peu d'incidence sur la glycémie

"Moi j’aime le goût et je trouvais que plus ça allait, plus on avait des pâtisseries sucrées, on dénaturait le goût naturel des matières premières", ajoute-t-il.

Le maltitol a très peu d’incidence sur la glycémie. C’est pourquoi il est recommandé par la plupart des diététiciens, comme Mélanie Gomez, qui après avoir découvert ces chocolats, les recommande à ses patients. "Le maltitol est 40% moins énergétique que le sucre. Mais pouvoir sucrant équivalent. Donc dans une recette, si on doit mettre 100g de sucre de table, on mettra 90g de maltitol. Donc, pour les diabétiques, plus ils apprendront à en utiliser tôt, mieux leur diabète se passera", assure la diététicienne.

Comme Sandra, 80 % de la clientèle de Guy Roux est diabétique. Ses chocolats sans sucres se vendent partout en France, à des consommateurs soucieux de bien manger.