Diabète de type 2 : vers le début de la fin de l’épidémie ?

Depuis 1990, l’équation « régimes alimentaires déséquilibrés et sédentarité » semblait provoquer une augmentation inexorable des diagnostics de diabète de type 2. Mais pour la première fois, les équipes de Santé Publique France ont constaté une inversion de la courbe. Elles ont présenté leurs résultats cette semaine au congrès européen de Barcelone comme "une lueur d’espoir de contrôle de l’épidémie de diabète", tout en rappelant l’urgence d’efforts supplémentaire dans la prévention de cette maladie.

"Il faut continuer à prévenir et à dépister le diabète"

"Le diabète reste un problème majeur de santé publique, confirme le Dr Boris Hansel, diabétologue à l’Hôpital Bichat. Le nombre de cas est aujourd’hui extrêmement important, 5% de la population est diabétique. Donc il faut continuer à prévenir le diabète, à dépister le diabète parce que beaucoup ne se savent pas diabétiques !" Et ce spécialiste souligne l’urgence d’une plus grande attention aux "populations à faibles revenus, de faible niveau social et économique qui sont les plus vulnérables face au diabète". En France, chez les plus de 45 ans, 3 millions de personnes souffrent d’un diabète de type 2.