C'est une publicité que vous avez pu voir sur Facebook. "Testez-vous contre le Covid-19", promet l'annonce d'un test sérologique, qui précise que le dépistage serait "fiable à 94%". Ce test rapide est vendu 39,90 €. On le retrouve proposé en ligne dans d'autres pays particulièrement touchés par l'épidémie de coronavirus, comme l'Italie ou les États-Unis. En réalité, ce test vient de Chine.

Pas recommandé pas le ministère de la Santé

Première chose importante : contrairement à ce que laisse entendre la publicité publiée sur les réseaux sociaux, ce dépistage ne permet pas de dire si, oui ou non, la personne testée a actuellement le coronavirus. C'est un test sérologique, il pourra uniquement indiquer si le patient a déjà eu le virus, et qu'il a donc développé des anticorps contre la maladie. Le ministère de la Santé a indiqué ne pas avoir autorisé ce test et ne recommande pas de l'utiliser.

Le JT

Les autres sujets du JT