Vous avez reçu un SMS du gouvernement sur le coronavirus ? C'est normal

Le gouvernement n'a pas puisé dans un quelconque fichier mais a simplement demandé aux opérateurs de diffuser ce message à leurs clients, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques.

Alors que les mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus entrent en vigueur, à midi, mardi 17 mars, vous avez probablement reçu un SMS, qui précise : "Alerte Covid-19 - Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles." Un lien vers le site internet du gouvernement accompagne ce message, envoyé dès lundi soir aux citoyens français.

Je viens de recevoir un SMS du gouvernement

"Alerte COVID-19

Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies." pic.twitter.com/PMXpplgsh5 — Ulysse Bellier (@ubellier) March 16, 2020

Vous avez peut-être été surpris de recevoir ce SMS. Et plus encore d'apprendre que le gouvernement a votre numéro. En réalité, il a simplement demandé à votre opérateur de vous envoyer ce message, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques pour "l'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures". Et si vous n'avez pas encore reçu ce SMS, ne vous sentez pas oublié : la manœuvre peut prendre du temps.