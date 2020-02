Violences à Haïti, Covid-19 en Italie, Bernie Sanders grand favori... L'actualité de la semaine en images

Deux morts et une dizaine de blessés. Dimanche 23 février, à Port-au-Prince (Haïti), des policiers ont attaqué le quartier général de l'armée, après un an de combat entre forces de l'ordre et militaires. En France, dans l'hémicycle, les députés ne savent plus comment sortir de l'impasse. En pleine discussion sur la réforme des retraites, le spectre du 49.3 plane. De quoi faire monter la température. Dans l'extravagance d'une parade à Rio (Brésil), 3 000 danseurs se sont rassemblés mardi 25 février pour célébrer le carnaval le plus connu du monde.

Bernie Sanders remporte les caucus du Nevada

Au même moment, en Italie du Nord, les cas de Covid-19 explosent. À Milan (Italie), les militaires patrouillent désormais masqués. "Ensemble nous allons battre le président le plus dangereux de toute l'histoire de ce pays". Aux États-Unis, porté par sa victoire au caucus du Nevada, Bernie Sanders conforte sa place de favori à la primaire démocrate. Mais la route est longue avant la fin de la campagne.

