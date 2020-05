Vin rosé : des stocks à écouler

Dans le vignoble de Cogolin (Var), le travail continue comme d'habitude. Le directeur du domaine doit trouver une solution pour ses futures vendanges car il lui faudra de la place. Une inquiétude, puisqu'ici, une cuve sur trois est encore pleine. Des bouteilles déjà stockées dans des cartons s’ajoutent à cela. Une grande partie de la récolte 2019 reste en sommeil. Les mois de mars et avril ont eu de grandes conséquences.

Les restaurants et les bars n'achètent plus

Depuis le début du confinement, les bars et les restaurants n'achètent plus rien. Sans clients, les restaurateurs préfèrent logiquement patienter avant de s'approvisionner en vins. Pour écouler les stocks invendus, certains vignerons se regroupent. Vente directe et rabais font partie des solutions. "On peut décaler les promotions sur le mois de juin, alors que, d'habitude, on le fait plutôt sur le mois de mars ou d'avril", explique un vigneron.

