VIDEO. Reprise de l'examen du permis de conduire : attention aux embouteillages dans les auto-écoles

Depuis le 8 juin, les examens pratiques du permis B ont repris. Non sans difficultés. Venir avec son masque, le baisser le temps que l'inspecteur vérifie votre identité, le remettre, désinfecter le volant, les pédales, le levier de vitesse, couper la climatisation...Voilà quelques-uns des éléments du nouveau protocole sanitaire spécifique, basé sur une recommandation du Haut conseil de la santé publique, qui a été adopté pour la reprise de cet examen. Et pour avoir le temps de respecter ce protocole, il est prévu 2 examens en moins par jour et par inspecteur, soit 1400 examens quotidiens en moins que d'ordinaire sur toute la France. Or, depuis le mois de mars et le début du confinement, ce sont déjà 350 000 examens qui ont été annulés. Un casse-tête et déjà de gros bouchons devant les auto-écoles pour avoir une date de passage !

Un manque d'inspecteurs

Dans la plupart des départements, c'est un véritable défi d'accueillir tous les candidats retenus par deux mois de confinement tout en respectant le protocole sanitaire. Dans le Gard, par exemple, 3000 candidats attendent leur tour. Et à Rouen, comme dans d'autres villes, c'est le manque d'inspecteurs qui ralentit encore plus la reprise. "On est autour des 60% d'examinateurs qui ont repris, entre ceux qui sont toujours en garde d'enfants et quelques inspecteurs qui ne peuvent pas revenir pour des raisons de santé" explique François Bellouard, de la direction départementale des territoires de la mer de Seine-Maritime.

Quelles solutions ?

Pour faire face à cette situation chaotique, les organisations professionnelles comme l'UNIC (Union Nationale des Indépendants de la Conduite) demandent des mesures d’urgences, comme l’augmentation du nombre d’inspecteurs et la réouverture des centres secondaires. De son côté Patrice Bessone, président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) souhaite en plus ouvrir de nouvelles plages horaires pour passer les examens, le soir et le samedi.

Rappelons que le permis de conduire est le premier examen de France, avec 1,9 million de candidats en 2018 qui ont passé les épreuves pratiques.