VIDEO. Pendant le confinement, il a photographié ses voisins à la fenêtre

Des scènes de vie immortalisées. Pendant le confinement, le photographe Christopher Fernandez a fait des portraits de ses voisins à Londres, depuis sa fenêtre. Une façon, pour lui, de documenter cette période inédite. Pour avoir leur autorisation, Christopher a mis un panneau à sa fenêtre. "Ça disait un truc du genre : "Vous vous ennuyez ? Je sais, je m'ennuie aussi. Photographe cherchant à documenter depuis ma fenêtre"", se souvient le photographe.

Dans un premier temps, Christopher n'a pas osé se lancer de peur que cela paraisse "bizarre". Pourtant, à peine vingt minutes après l'affichage de son annonce originale, il reçoit une première réponse. "D'une certaine manière, je pense que cela a rendu les gens un peu plus ouverts. Ils m'envoyaient un message sur Instagram et nous prenions rendez-vous pour faire les photos", développe le photographe. Avant de commencer une séance photo, Christopher demandait à ses voisins d'allumer ou d'éteindre les lumières. "Et je les faisais poser dans la pièce", précise-t-il. Il ajoute : "Je n'ai rien mis en place qu'ils n'auraient pas fait normalement."

La mère de Christopher Fernandez est infirmière en Écosse. L'artiste a donc décidé de vendre ses photos au profit du National Health Service.