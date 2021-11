Avant les fêtes de Noël de 2020, le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Rémi Salomon, avait déclaré sur franceinfo que "Papi et mamie [devaient manger] dans la cuisine et nous dans la salle à manger" pendant le réveillon en raison de leur fragilité face à l'épidémie de Covid-19. Un an plus tard, il reconnaît que "c'était très maladroit" mais estime que "le message de fond persiste" vendredi 12 novembre sur franceinfo.

Rémi Salomon, il y a un an sur franceinfo :

"C'était une bêtise, c'était très maladroit de dire ça. Le journaliste me demandait 'Papi et mamie, vous les mettez où ?' et j'ai répondu de cette manière qui était extrêmement maladroite, mais le message de fond persiste. Le message est de faire attention. On n'avait pas la vaccination à l'époque", rappelle-t-il.

Alors qu'aujourd'hui, Rémi Salomon assure aux plus anciens d'entre nous que "le repas de Noël, ils pourront le passer avec leurs petits-enfants parce qu'ils seront bien vaccinés, ils auront fait la troisième dose et le cercle familial sera plus rassuré", tout en gardant les gestes barrières.