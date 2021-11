"Nous sommes tous faillibles", a déclaré le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, mercredi 24 novembre sur franceinfo, interrogé sur une vidéo du mardi 16 novembre tournée lors du Congrès des maires de France et dans laquelle on voit le Premier ministre, Jean Castex, sans masque et sans respect des gestes barrières une semaine avant d'être testé positif au Covid-19, lundi. "Nous sommes tous faillibles", a répété Bruno Le Maire, "disons-le avec humilité et essayons de nous améliorer".

"La politique est un engagement du contact humain, cela fait 15 ans que je suis élu et l'un des plaisirs de l'élu c'est d'aller à la rencontre des compatriotes", a justifié le ministre. "Je considère que quand on est un responsable politique, on n'est évidemment pas au-dessus des lois, mais quand on fait un métier humain, qui appelle au contact, cela peut être difficile de s'abstenir de ce contact même si on doit le faire", a conclu Bruno Le Maire.