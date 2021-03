Brut a suivi Yovann et Erwann, membres de l'équipe de Delivr'aide, une nouvelle plateforme de livraison de repas et de produits de première nécessité. Il s'agit d'un service entièrement gratuit et réservé aux étudiants dans le besoin. Étudiant, Yoann Pigenet a fondé cette plateforme. "Dans l'association, on est 15. On est 15 actuellement. En fait, on a aucune personne qui est salariée. Le principe c'est vraiment du bénévolat", explique-t-il. Dès le lancement de Delivr'aide, l'engouement a été au rendez-vous. "Finalement, on avait même plus besoin d'aller vers les restaurateurs parce que c'est eux qui venaient à nous", se réjouit Yovann.

Pour fonctionner, l'association reçoit des invendus de fin de journée "qui ne sont pas partis ou qui ont des petits défauts parce qu'il faut savoir que les standards sont assez élevés et c'est ça qui contribue au gaspillage", ajoute Yovann. Pour disposer d'une livraison, seule une carte étudiante doit être présentée sans conditions de revenus. Avec la pandémie, de nombreux étudiants trouvent du soutien dans des associations comme Delivr'aide.