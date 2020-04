VIDEO. Et si la Chine avait menti ?

Ce sont des images qui ont semé le doute : celles d’interminables files d’attente, des milliers de Chinois venus récupérer l’urne funéraire d’un proche décédé. Mais alors, combien de personnes sont réellement mortes du coronavirus en Chine ? Près de 4 700, comme l’affirment les statistiques officielles, ou beaucoup plus ? Le gouvernement aurait-il minimisé le nombre de décès et de personnes contaminées ?

Les autorités auraient-elles voulu cacher l'ampleur de la crise ?

Pour tenter de comprendre comment une épidémie en Chine s’est transformée en pandémie mondiale, nous avons remonté le fil jusqu’au marché de Wuhan, où les premiers cas sont apparus, et décrypté la communication des autorités chinoises jour après jour. Maintien des déplacements familiaux du Nouvel An, arrestations de médecins lanceurs d’alerte, censure sur les réseaux sociaux : et si le gouvernement chinois avait tout fait pour cacher au monde entier l’ampleur de la crise sanitaire qui s’annonçait ?

Une enquête de Romain Boutilly, Antoine Husser et Matthieu Parmentier diffusée dans "Envoyé spécial" le 23 avril 2020.

