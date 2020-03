VIDEO. De la France aux États-Unis, tous ont \"les meilleurs spécialistes au monde\"

"Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom... ", déclarait Emmanuel Macron le 12 mars 2020.

Dans la lutte contre le Covid-19, chaque chef d'État y va de sa démonstration de force et tous sont unanimes sur un point : chacun a les meilleurs spécialistes au monde. "Nous avons la meilleure économie, le système de santé le plus avancé, et les docteurs, les scientifiques et les chercheurs les plus talentueux du monde", a notamment lancé Donald Trump.

Au Canada, en Espagne ou encore au Royaume-Uni, les conclusions sont les mêmes. "La science canadienne, la recherche canadienne, sont parmi les meilleures au monde", a notamment déclaré Justin Trudeau.