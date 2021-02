VIDEO. Covid-19 : "Le Vélib' fait plus d'abonnés et de trajets" qu'il y a "de vaccinés" ironise Anne Hidalgo

"Avec de telles carences, le Débarquement de juin 1944 aurait échoué", avait déclaré le 10 janvier dans le Journal du Dimanche Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris au sujet du retard du déploiement des vaccins anti-Covid. Le lendemain Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait répliqué sur Europe 1 en assurant que "si le Débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib' les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique".

Interrogée sur cet échange lundi 8 février sur franceinfo, la maire de Paris rappelle "que les bateaux" [qui transportaient les soldats qui ont participé au Débarquement] ne sont pas partis d'Amérique" et assure que "le Vélib' fait plus d'abonnés, de trajets" qu'il y a de "vaccinés".

"Il faut envisager les choses en partenariat et arrêter de s'envoyer des choses comme ça à la figure, ajoute la maire de Paris. Mes propos sur ce que nous pourrions faire pour être plus efficaces pour venir en aide à nos concitoyens sont des propos qu'il faut prendre, non pas comme des critiques, mais simplement comme des contributions."