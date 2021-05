Marie et Erwan ont perdu l'odorat à cause du Covid-19. Brut a suivi leur parcours de rééducation au sein du service ORL de l'hôpital de la Conception à Marseille pour voir comment ils tentent de le retrouver...

Erwan et Marie ont eu le Covid-19 et ont perdu l'odorat. Aujourd'hui, ils sont engagés dans un parcours de rééducation à l'hôpital de La Conception à Marseille. "Le principe de la rééducation, ça va être d'essayer d'aller stimuler le prisme des odeurs", explique Emmanuelle Albert, orthophoniste. Pour ce faire, l'idée est de "recréer le chemin entre les cellules odorantes et la mémoire de ces odeurs." Pour Mary, cela fait un an qu'elle travaille pour retrouver son odorat.

Aujourd'hui, Erwan obtient un résultat de 27 sur 48 lorsqu'il fait ses exercices de rééducation. "Donc vous êtes hyposmique (ndlr. diminution partielle des performances olfactives) mais il semble que vous allez bientôt toucher le palier de la normosmie (ndlr. pas d'altération de l'odorat), ça montre qu'il y a quand même une récupération", lui indique l'orthophoniste.