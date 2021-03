VIDEO. Covid-19 : "L'annulation de la dette ce n'est pas une solution", affirme le gouverneur de la Banque de France

"Une dette, elle doit être remboursée tôt ou tard, c'est une question de confiance", déclare François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, mardi 9 mars sur franceinfo. "L'annulation de la dette ce n'est pas une solution." Le soutien de l'État à l'économie durant cette crise sanitaire a augmenté considérablement la dette de la France. Des voix proposent l'annulation de cette dette pour repartir sur des bases plus saines. François Villeroy de Galhau s'y oppose.

Si vous me prêter 100 euros et que je vous dis que je ne vais pas vous rembourser ces 100 euros, vous ne me prêterez plus jamais. Or, la France va avoir besoin d'emprunter durablement.