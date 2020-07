VIDEO. Covid-19 : \"En France, c\'est le Club Med\", déplore Philippe Juvin sur le laxisme dans les aéroports

"Les avions atterrissent en France, les gens sortent de l'avion et puis s'éparpillent. C'est pas possible", déplore Philippe Juvin. Selon lui, il est nécessaire d'améliorer certains points notamment en s'informant mieux sur les arrivants. Il prend pour exemple les pays qui s'intéressent, entre autres, au lieu d'habitation et aux potentielles fréquentations à venir. "Il faut qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on soit un peu plus sérieux", estime le chef des urgences.

Des tests systématiques ?

Dans son service, la politique établie est claire : toute personne admise aux urgences, y compris pour une entorse, doit se faire tester. Un geste qui, selon lui, devrait être appliqué sur les voyageurs à leur arrivée en France. Dans le cas des personnes ne voulant pas se faire tester, Philippe Juvin préconise de relever leurs coordonnées et de les contacter régulièrement pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le virus.