Les autotests Covid sont disponibles depuis ce lundi. Si leur facilité d'accès peut séduire, il est en revanche important de les utiliser correctement. Le test est composé d'une notice d'utilisation, d'un tube pour le prélèvement, d'un compte-gouttes sur le dessus du tube, d'une cassette pour déposer ce qu'on prélève au niveau du nez et enfin l'écouvillon.

Le plus important : le prélèvement

Vous vous êtes enfin lavé les mains. Il est donc temps de faire le test : commencer par ouvrir le tube et l'écouvillon. "Ce qui est important avec ce test-là, c'est le prélèvement. Alors, le prélèvement, c'est vraiment insérer l'écouvillon entre 2 et 4 centimètres, c'est cet équivalent-là, c'est pas très impressionnant et ça va pas très loin, contrairement au prélèvement que l'on fait pour les tests antigéniques", explique Laurent Meyssonier, pharmacien. Une fois l'écouvillon bien placé, il faut le tourner une quinzaine de secondes dans chacune des narines, soit 5 à 6 fois.

Et pour lire le résultat ?

Une fois le prélèvement réalisé, mettre l'écouvillon dans le tube. "De manière générale, c'est une minute en contact avec le liquide à l'intérieur du tube", précise le pharmacien. "Vous mettez le compte-gouttes dessus, il faut bien le fixer pour être sûr que lorsque vous allez retourner et presser, le liquide ne va pas sortir à l'extérieur", ajoute-t-il. Important : bien respecter le nombre de gouttes que vous allez mettre au niveau du puits. "En fonction des tests, il y aura un nombre variable", explique Laurent Meyssonier. Une fois les gouttes déposées sur la petite cassette, patienter 15 minutes. Si votre test est positif, une barre apparaît au niveau du T sur la petite cassette. Dernière étape non négligeable si le test est positif : le mettre dans le sachet prévu à cet effet avant de le jeter.