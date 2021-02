VIDEO. Covid-19 : Anne Hidalgo souhaite une aide pour les jeunes qui soit "vraiment" aussi "accessible à la classe moyenne"

La maire de Paris Anne Hidalgo appelle à la mise en place d'une aide de 500 euros par mois pour les jeunes touchés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. "Il faut vraiment qu'elle soit accessible à la classe moyenne ce qui n'est pas toujours le cas pour un certain nombre d'aides", a-t-elle insisté lundi 8 février sur franceinfo.

"Beaucoup de jeunes ont perdu leurs petits boulots. Il faut mettre en place une aide d'urgence, universelle pour tous les jeunes qui en feront la demande et qui en ont besoin", avance la maire de Paris. "Il y a des jeunes de classe moyenne, qui ne sont pas boursiers, que les parents ne peuvent pas aider, qui ne peuvent pas être exclus" de cette aide poursuit Anne Hidalgo. Pour elle, "cette aide doit être très large et concerner tous les jeunes, il ne faut pas simplement s'appuyer sur les revenus des parents. Il faut vraiment qu'elle soit accessible à la classe moyenne ce qui n'est pas toujours le cas pour un certain nombre d'aides".

Une aide pour "au moins trois ans"

Alors que le gouvernement est hostile à un RSA jeunes, Anne Hidalgo prône une aide dans la durée "au moins trois ans" car "cette crise va durer, il va falloir accompagner nos jeunes. Il va falloir qu'on réfléchisse à la manière dont on accompagne notre jeunesse dans la vie".

La maire de Paris insiste : "Partout en France, on voit bien ce désarroi des jeunes et aussi des autres qui ne peuvent pas de projeter, qui sont coupés de leurs contacts, qui ont le sentiment d'être une génération sacrifiée et qui vivent une précarité très grande. Nous avons à Paris mis en place des aides alimentaires. Nous avons une distribution de 3 000 paniers par semaine et des files très longues."