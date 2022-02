BRUT

C'est quoi ?

Lise Alter, directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique à l'HAS : Paxlovid, c'est un traitement antiviral, ce n'est pas un vaccin. Il est actif contre le virus une fois qu'il a infecté la personne et c'est un antiviral qui va empêcher la réplication du virus, c'est-à-dire sa capacité à se multiplier dans l'organisme.

Quand prendre ces comprimés ?

Lise Alter : Le Paxlovid doit être pris très rapidement et le plus rapidement possible après le début des symptômes et au maximum dans les cinq jours après le début des symptômes, c'est vraiment là où il a fait la démonstration de son efficacité. C'est vraiment important que les personnes soient bien sensibilisées à le prendre le plus vite possible et à aller consulter leur médecin très rapidement

Pour qui ?

Lise Alter : Ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont à risque de développer une forme sévère de la maladie, qui ne sont pas ce qu'on appelle oxygéno-requérants, donc qui n'ont pas de besoin supplémentaire en oxygène. Les patients qui sont à risque de forme sévère de la maladie, c'est évidemment, en premier lieu, les personnes immunodéprimées sévères, qui ont des comorbidités importantes et qui sont très âgées.

Y a-t-il des effets secondaires et contre-indications ?

Lise Alter : Il peut y avoir des effets notamment digestifs mais de façon assez limitée. En revanche, ce qu'il est important de savoir, c'est que ce médicament, il peut être contre-indiqué dans un certain nombre de cas, pour des personnes qui ont des comorbidités et qui prennent plusieurs traitements, qui sont polymédicamentées, donc ça, c'est important de l'avoir en tête, et la deuxième chose, c'est que c'est un médicament qui va être contre-indiqué aussi, notamment dans l’insuffisance rénale et dans l'insuffisance hépatique, et chez la femme enceinte.

Quelle est son efficacité ?

Lise Alter : C'est un traitement qui a démontré une réduction du risque de développer une forme sévère de la maladie ou une hospitalisation, et les données cliniques ont montré effectivement une réduction du risque de 85 % d’être hospitalisé ou de décéder de la Covid-19 quand on a pris ce traitement.

Paxlovid est-il efficace sur tous les variants ?

Lise Alter : Le mécanisme d'action du Paxlovid fait qu'effectivement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution de l'efficacité sur le variant Omicron. Les données sur les différents variants, et notamment sur les antiviraux et en particulier le Paxlovid, ne laissent pas attendre de diminution de l’efficacité avec notamment le variant Omicron.

Pourquoi les études sur Paxlovid n’ont pas été publiées ?

Lise Alter : Toutes les données, nous les avons bien analysées, de façon détaillée, que ce soit sur de l'efficacité, de la tolérance. Donc on a absolument toutes les études, comme c'est le cas pour tous les médicaments qui sont évalués. C'est pas parce qu'il n'y a pas une publication accessible sur Internet que les données n'ont pas été soumises aux autorités réglementaires, comme c'est le cas pour tous les médicaments.