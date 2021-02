VIDEO. Covid-19 : 50 entrées en réanimation chaque jour à l'APH-HP, la tendance est "assez préoccupante", selon Martin Hirsch

"On est sur une tendance qui est assez préoccupante", a déclaré lundi 22 février sur France Inter Martin Hirsch directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

"Le nombre d'entrées en réanimation en janvier c'était 25 par jour, maintenant c'est 50 par jour", a indiqué Martin Hirsch. "Heureusement, il y a des sorties, malheureusement certaines par décès, mais d'autres par guérison et amélioration qui compensent à peu près". Au total, 750 patients sont en réanimation dans les hôpitaux publics d'Île-de-France, soit 50 de plus qu'il y a huit jours. Pour relativiser ces chiffres, le patron de l'AP-HP rappelle que début novembre il y a eu jusqu'à 1 033 malades du Covid-19 en réanimation. Il y a par ailleurs 2 500 malades en hospitalisation conventionnelle, précise Martin Hirsch, "donc on est sur une tendance qui est assez préoccupante".

"Même les réanimations pédiatriques sont quasi-pleines"

Dans les établissements de l'AP-HP, "l'activité non-Covid est très, très forte dans tous les secteurs, depuis la gériatrie jusqu'à la pédiatrie", souligne par ailleurs le directeur général qui cite la "mauvaise nouvelle de la semaine dernière": "On pensait que cette année, on échapperait à l'épidémie annuelle de bronchiolites, mais en fait elle a été retardée, comme dans d'autres pays. Donc, même nos réanimations pédiatriques sont quasi-pleines."