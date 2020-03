VIDEO. Coronavirus : une chute spectaculaire de la pollution en Chine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des images publiées par la NASA montrent une chute spectaculaire du taux de dioxyde d'azote en Chine depuis le début de l'année. Si le nouvel an chinois provoque chaque année dans le pays un ralentissement de l'activité industrielle, la NASA affirme que cette tendance n'explique pas à elle seule ce phénomène. En effet, l'agence américaine avance que l'épidémie de coronavirus pourrait être en partie responsable de cette baisse des émissions.

L'effet des mesures de confinement

Ce seraient les mesures de confinement prises par le gouvernement pour stopper l'épidémie qui auraient eu un effet considérable sur la pollution de l'air. Elles auraient provoqué une diminution de 25 % des émissions de CO2 entre le 25 janvier et le 08 février 2020. Par exemple, l'utilisation de charbon dans les centrales électriques est à son plus bas niveau depuis 4 ans. Aussi en janvier, les vols domestiques ont, eux, baissé de 70 % par rapport au mois précédent. Un des résultats les plus spectaculaires : la baisse du taux de dioxyde d'azote au-dessus de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie placé en quarantaine le 23 janvier 2020.

Le président Xi Jinping a cependant demandé à ce que des mesures soient prises pour limiter l'impact de l'épidémie sur la croissance chinoise.