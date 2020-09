VIDÉO. Coronavirus : "On aurait mieux fait" que le gouvernement dans la gestion de la crise, estime Eric Coquerel

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel a estimé samedi 19 septembre sur franceinfo que son parti "aurait mieux fait" que le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. "On aurait pris des décisions de réquisition, de nationalisation. On aurait fait tout de suite un effort supplémentaire pour l'hôpital, pas dans plusieurs mois, pour se garantir des lits et nous aurions rendu les masques gratuits", a listé Éric Coquerel.

Éric Coquerel estime que les dirigeants actuels "ont tellement abîmé l'Etat à force de supprimer des postes de fonctionnaires dans les administrations, qu'à un moment donné, ça se sent sur le terrain, au niveau de l'argent qui sert justement pour la santé".

On avait un État qui fonctionnait. À force d'avoir dégraissé, d'avoir supprimé un fonctionnaire sur deux, je vous assure qu'on l'a affaibli considérablement. Eric Coquerel à franceinfo

Selon le député LFI la politique de contraintes sanitaires est "le constat d'un échec". "S'il y avait eu contrainte en mars, c'est parce qu'on estimait qu'on n'avait pas assez de masques, qu'on ne testait pas assez et qu'on était très inquiet de l'embouteillage possible dans les hôpitaux qui étaient débordés. J'ai l'impression que ces critères là n'ont pas été résolu par le gouvernement".