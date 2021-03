VIDEO. Coronavirus : le mystère des origines

D'où vient le virus qui bouleverse la planète ? Mystère ! Pour une grande majorité de scientifiques, il vient de Chine. Pour les autorités chinoises au contraire, il vient d'ailleurs. Qui dit vrai ? Les experts de L'OMS, après des mois de négociations, se sont enfin rendus en Chine. Mais leur inspection sous étroite surveillance et leurs conclusions n'ont pas convaincu toute la communauté scientifique.

Le virus vient-il d'une simple transmission animale, comme le suppose l'OMS ? Ou bien de produits surgelés que la Chine aurait importés, selon Pékin ?

Le virus se serait-il échappé d'un laboratoire ?

En France, en Inde, aux Etats-Unis, des chercheurs, documents à l'appui, jettent le trouble et avancent une autre hypothèse : et si ce virus, prélevé sur des chauves-souris en 2013 dans une mine chinoise, avait été manipulé dans un laboratoire de Wuhan ? Une négligence aurait-elle permis au virus de s'échapper et de se répandre ? Ce scénario est-il crédible ?

Un reportage de Virginie Vilar, Olivier Gardette, Karim Annette, et Lisa Beaujour avec France Info diffusé dans "Envoyé spécial" le 11 mars 2021.

