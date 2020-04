VIDEO. Coronavirus : les traitements testés n'ont pas d'"effet statistiquement significatif" à ce stade, révèle Olivier Véran

Jusqu'ici, rien de probant. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé, mardi 7 avril, sur BFMTV, que les "dizaines de protocoles cliniques" en cours en France visant à trouver un traitement contre le Covid-19 n'avaient pas encore donné de résultats notables. "J'ai des éléments qui me reviennent des hôpitaux qui ne montrent pas, à ce stade – je suis extrêmement prudent – un effet statistiquement significatif de l'une ou l'autre des molécules", dont l'hydroxychloroquine, a-t-il révélé.

En l'absence "d'étude consolidée, définie, randomisée", "nous réfléchissons à encore amplifier le cadre de ces expérimentations pour les rendre encore plus simples, plus rapides et les destiner davantage à la médecine de ville, a-t-il ajouté. Nous sommes le pays qui a inclu le plus de malades dans les protocoles."