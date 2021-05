Colocation plus coworking : le "coliving", un concept qui se développe aux Canaries

Presque épargné par le Covid-19, le petit archipel espagnol attire désormais de nombreux télétravailleurs français, qui ne supportent plus les restrictions sanitaires en vigueur dans leur pays. Un extrait d'"Envoyé spécial" du 27 mai 2021.

Dans ce quartier résidentiel de Las Palmas, la capitale des Canaries, s'alignent de grandes villas cossues. C'est ici que Nacho Rodriguez est en train de développer un petit empire immobilier. Il a déjà ouvert trois lieux de colocation et de coworking destinés aux télétravailleurs étrangers. Attirés par des conditions de vie presque normales dans cet archipel (relativement épargné par la pandémie de Covid-19) autant que par la mer et le soleil, ils sont nombreux à venir s'installer ici. Le "coliving", qui propose des espaces de travail et de vie partagés, s'annonce donc comme une tendance prometteuse.

L'entrepreneur va-t-il transformer tout le quartier en colocation géante ? Il ne peut plus voir une maison de famille sans se demander combien de personnes il pourrait y loger. "Dans celle-ci, on pourrait par exemple en mettre de 12 à 14", dit-il en montrant un bâtiment – il négocie déjà avec son propriétaire. Dans chacune de ces maisons, il loue des chambres à la semaine ou au mois à des télétravailleurs venus du monde entier. La cuisine, elle, est commune.

Une aubaine pour l'archipel ?

L'une de ses villas accueille en ce moment neuf locataires, venus d'Inde, de Grèce ou encore des Pays-Bas... La plupart travaillent dans le secteur des nouvelles technologies. Selon Nacho Rodriguez, ces nouveaux travailleurs nomades sont une aubaine pour son île : "Ce sont des visiteurs de grande qualité. Ils restent longtemps, certains voudront même peut-être s'installer pour toujours… Ils ont une mentalité d'entrepreneur, des compétences nouvelles, qu'ils partagent avec la population locale... C'est beaucoup plus intéressant que des touristes traditionnels, qui viennent juste une semaine dans un club de vacances."

Extrait de "Ma vie au soleil", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 27 mai 2021.

