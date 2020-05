VIDEO. Chasseurs de virus

Alors que la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée pour comprendre le coronavirus Covid-19, "Complément d'enquête" fait le point et revient sur les dernières zones d’ombre de l’épidémie. D'où vient ce nouveau virus ? Comment fonctionne-t-il ?

Fuite ou pas, seule certitude : le coronavirus a bel et bien été transmis par un animal, probablement un pangolin. Dans le jargon, on appelle cela une zoonose. Mais que sait-on exactement de ces étranges maladies ? Comment les repérer ?

En cause, la déforestation et l'intrusion de l'homme dans les territoires des animaux sauvages ?

Des Pyrénées jusqu’en Guyane, nous avons suivi des chasseurs de zoonoses. Moitié aventuriers, moitié lanceurs d’alerte, ces scientifiques de terrain sillonnent grottes et jungles pour y prélever des excréments de chauve-souris et les analyser. Leur inquiétude ? La déforestation massive et l’intrusion trop fréquente de l’homme sur le territoire des animaux sauvages.

Un reportage de Louis Milano-Dupont et Thomas Lelong diffusé dans "Complément d'enquête" le 28 mai 2020.

