À partir de quand est-ce que je suis considéré comme cas contact ?

Benjamin Rossi : Alors, vous êtes considéré comme cas contact si vous êtes en contact direct avec une personne qui a le Covid sans moyen de protection efficace, c'est-à-dire sans masque. Soit directement face à face, quelle que soit la durée de cette exposition, soit vous vous retrouvez dans une même salle avec une personne positive pendant plus de 15 minutes sur les dernières 24 heures, soit vous avez un rapport direct au niveau des soins du corps, ou soins d'hygiène du corps, parce que vous en donnez ou parce que vous en recevez, avec un patient ou une personne malade.

J'apprends que je suis cas contact, est-ce que je dois me faire tester tout de suite ?

Benjamin Rossi : Si vous apprenez que vous êtes cas contact, vous devez vous faire tester immédiatement. Vous restez cas contact si votre test est négatif pendant une semaine après la dernière rencontre avec la personne. Si vous vivez sous le même toit, on considère que la personne peut être symptomatique et contagieuse pendant 10 jours, donc c'est jusqu'à 17 jours que vous êtes considéré sujet contact.

Combien de tests est-ce que je dois faire ?

Benjamin Rossi : Non, il suffit de faire deux tests, le premier test immédiatement après avoir été sujet contact et le deuxième test, donc, 7 jours après le dernier contact, donc 7 jours pour les gens qu'on croise et 17 jours quand on vit sous le même toit.

Si je suis vacciné, est-ce que je peux quand même être cas contact ?

Benjamin Rossi : Alors, si vous êtes vacciné, on peut quand même être cas contact, on a vu qu'avec le variant Omicron, on peut être infecté qu'on soit vacciné ou qu'on ait déjà eu le Covid puisqu'il échappe au système immunitaire, et donc, oui, on peut tout à fait être cas contact et il faut même s'isoler.

Est-ce que je dois obligatoirement m'isoler ?

Benjamin Rossi : Si on est doublement vacciné, et qu'on n'est pas immunodéprimé, et qu'on est cas contact d'un sujet Delta, on peut aller se rendre au travail et mener ses activités. Par contre, si on est cas contact d'un patient Omicron, on considère qu'il vaut mieux s'isoler.

Est-ce que mon pass sanitaire est toujours valide si je suis cas contact ?

Benjamin Rossi : Votre pass sanitaire reste valide, mais, en fait, les recommandations, c'est de s'isoler, donc le pass sanitaire est à décorréler du fait d'être sujet contact.

À partir de quand est-ce que je suis considéré comme contagieux ?

Benjamin Rossi : On considère qu'on peut être contagieux dans la période d'incubation. La période d'incubation, elle peut durer en moyenne 5 jours, jusqu'à 14 jours, mais on est contagieux 48 heures avant le début des symptômes. Et puis après, on peut être contagieux, on dit, en général, jusqu'à 5 jours après le début des symptômes.

Si je n'ai pas de symptômes, je peux être contagieux, ou pas ?

Benjamin Rossi : Il existe des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent être contagieuses. On considère que vu qu'elles ne toussent pas, qu'elles ne crachent pas, elles sont moins contagieuses, mais cependant, les personnes asymptomatiques peuvent être considérées comme des personnes contagieuses.

Est-ce que j'ai plus de risques d'être positif si je suis cas contact de la personne avec qui je vis ?

Benjamin Rossi : Vous avez plus de risques d'être positif si vous êtes cas contact de la personne avec qui vous vivez, évidemment, puisqu'on sait que ce sont des liens de proximité, donc on considère que cette personne-là peut être contagieuse pendant 10 jours, et donc pendant toute cette durée-là, vous êtes considéré contact, et puis vous êtes contact encore pendant 7 jours, puisque c'est comme ça qu'on détermine le cas contact : 7 jours après le dernier contact potentiellement infectant, donc 17 jours au total.

Puisque beaucoup de personnes contaminées sont asymptomatiques, comment est-ce que je peux savoir que je suis cas contact ?

Benjamin Rossi : C'est toujours difficile de le savoir, encore faut-il que la personne sache qu'elle a le Covid pour que vous puissiez le savoir, donc il faudrait que cette personne se teste, et si son test est positif, qu'elle prenne le temps de, soit déclarer à l'assurance maladie qu'elle vous a vu, et donc que l'assurance maladie vous prévienne, soit qu'elle vous prévienne directement, soit il y a l'application TousAntiCovid, si vous êtes connecté, qui peut être un des moyens d'être au courant qu'on a été en contact avec une personne, symptomatique ou non.