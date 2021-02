Variants du Covid-19 : la situation est-elle sous contrôle ?

La circulation du virus et de ses variants est-elle sous contrôle dans l'Hexagone ? "Pour l'instant, elle est encore sous contrôle. On est dans une situation où l'on a une marée montante, mais montante très lentement", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 19/20, jeudi 4 février. Lorsque les variants atteindront un seuil plus important, la marée va s'accélérer brutalement, ajoute le médecin, et "c'est là qu'il faudra prendre des mesures vigoureuses". Les variants représentent déjà "14%, 15% [des contaminations], c'est déjà beaucoup, même 20% en Bretagne ou dans le Grand-Est".



Une décrue grâce aux vacances ?

La question principale est la question du temps, indique Damien Mascret. "A quel moment faut-il encore plus durcir les mesures ? On espère qu'avec les vacances, on va avoir une petite décrue qui va nous permettre de tenir encore un peu", conclut le medecin et journaliste.

