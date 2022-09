Santé : la huitième vague du Covid-19 se profile avec la rentrée

À peine l’été achevé que le Covid-19 repointe le bout de son nez. Dans cette pharmacie de Marquette-lez-Lille (Nord), depuis quelques jours, les tests s’enchainent. "Ça fait deux jours que je ne me sens pas bien", avoue une patiente venue se faire tester. Ce jour-là, la moitié des tests fait dans cette pharmacie nordiste seront positifs, signe du regain de l’épidémie.

La rentrée et l’automne comme facteurs

La rentrée scolaire expliquerait, en partie, cette huitième vague. "Il y a l’effet rentrée, avec un brassage qui se refait par rapport à cet été", explique Valentin Galland, infirmier. Et de poursuivre en évoquant un second facteur : "Le changement de température. Les gens sont plus enfermés donc il y a plus de transmission." Preuve de l’impact de la rentrée sur cette huitième vague, ce sont les 10-19 ans qui sont les plus touchés par le virus. L’Agence nationale de santé publique appelle à accélérer la vaccination avec une priorité : le deuxième rappel, soit la quatrième dose, pour les plus fragiles.