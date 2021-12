Variant Omicron : alors que l’Europe serre la vis, la France fait exception

Face au variant Omicron, la France joue la carte de la vaccination, s’en tenant à la fermeture des discothèques et aux incitations à la prudence. Pourtant, d’autres pays en Europe se referment petit à petit. Au Royaume-Uni, où le variant Omicron est dominant, le gouvernement a annoncé ne pas exclure de nouvelles restrictions pour Noël. L’Irlande, quant à elle, a instauré un couvre-feu à 20 heures pour les bars et les restaurants.

Quarantaine

Les lieux de restauration et de culture aux Pays-Bas ferment également et les habitants ne sont désormais autorisés à recevoir chez eux que deux personnes, sauf du 24 au 26 décembre et pour le Nouvel an. Le Danemark ferme aussi ses lieux de culture et parcs d’attraction pour un mois. Enfin, certains pays d’Europe mettent en place des restrictions aux frontières : l’Allemagne impose une quarantaine aux voyageurs français, Britanniques et Danois non vaccinés.