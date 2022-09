Santé : vers une 8e vague de Covid-19 en France ?

La fin de l'épidémie de covid est pour bientôt si on reste vigilant et qu'on ne baisse pas la garde. C'est le message, mercredi 14 septembre, du patron de l'OMS. "Depuis le 6 septembre, la moyenne quotidienne est repartie à la hausse. Sur une semaine, on est passé de 16 000 cas positif par jour à plus de 20 000, soit 25 % de hausse. On s’y attendait un peu puisque depuis l’arrivée du variant Omicron, on a un pic tous les trois mois : janvier, avril, juillet et maintenant peut-être octobre. On verra", analyse le journaliste et médecin, Damien Mascret.

L’effet rentrée

Selon lui, "l’effet-rentrée joue à plein". Et de s’expliquer : "La tranche d’âge qui connaît la plus forte hausse est celle des moins de 20 ans." Faut-il, pour autant, continuer à se faire vacciner lorsque l’on est une population à risques ? "C’est plus prudent pour réduire son risque de forme grave et de décès. Du moins, si vous êtes éligible à un rappel, soit parce que vous avez plus de 60 ans, soit parce que, quel que soit votre âge, vous êtes une personne vulnérable à risque de forme grave ou simplement proche d’une personne vulnérable", explique Damien Mascret.

Parmi Nos sources

Haute autorité de santé

Service public

Liste non exhaustive