Omicron : un variant plus agressif ?

Si le variant Omicron inquiète tant, c'est à cause de son nombre de mutation qui atteint des records. Sur le plateau du JT de France 3, Frédérique Prabonnaud fait le point.

Les mutations du variant Omicron s'effectuent surtout sur la protéine Spike, une partie cruciale du virus. "Ce sont ces spicules rouges à la surface du virus, ils sont la clé d'entrée dans notre organisme, et la cible des vaccins", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud pour le 19/20. Sur une photo publiée par un hôpital de Rome, on peut constater que les zones de mutations du variant Omicron sont bien plus nombreuses que celles visibles sur le variant Delta.



Deux à trois semaines pour une réponse des chercheurs



Cependant, il n'y a pour l'heure que très peu de certitudes sur une contagiosité ou une dangerosité supérieure aux autres variants. En ce qui concerne l’efficacité du vaccin actuel contre ce nouveau variant, Frédérique Prabonnaud répond en prenant le variant Delta comme illustration : “Quand le variant Delta est apparu, les vaccins se sont montrés un peu moins efficaces, mais continuaient de nous protéger. Les chercheurs font les mêmes études pour Omicron, mais il va leur falloir deux ou trois semaines pour répondre”, explique-t-elle.