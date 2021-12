Nouvel An 2022 : les tests PCR et antigéniques pris d'assaut à la veille du réveillon

206 243 contaminations ont été enregistrées en France au cours des dernières 24 heures. Face à l'explosion des cas positifs, les Français sont de plus en plus inquiets et ont pris d'assaut pharmacies et laboratoires pour se faire tester, jeudi 30 décembre.