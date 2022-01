Nouveau protocole sanitaire : situation tendue dans les établissements scolaires

Depuis le début de la semaine dans le collège parisien Saint-Exupéry, c’est la principale, Colette Chiche, qui accueille les enfants. Elle doit vérifier que leurs tests sont bien négatifs quand ils sont cas contact. Parfois, certains n’ont pas fait le test, alors qu’ils sont cas contact. Lorsqu’un élève est positif, il faut vite identifier les cas contacts pour les isoler et ensuite prévenir les parents, qui ont de nombreuses questions. "Parfois il y a des questions un peu plus compliquées, je suis obligée d’appeler la cellule Covid du rectorat", déclare Colette Chiche.

Un lycée fermé par le rectorat

Il y a aussi les professeurs et le personnel absent à gérer. Dans certains établissements, la situation est tendue. À Provins (Seine-et-Marne), le lycée a été fermé par le rectorat, car il y avait trop de cas parmi les élèves et les enseignants, et les professeurs s’étaient mis en grève. Le principal syndicat d’enseignants demande, jeudi 6 janvier, que les classes soient fermées automatiquement, dès le premier cas Covid.