Noël : se retrouver en famille pour les fêtes malgré tout

C’est la dernière touche pour le repas de fête, chez la famille Chambourdon. Un moment très attendu par Ghislaine, la grand-mère, qui retrouve enfin ses petits-enfants. Le repas de Noël chez leurs grands-parents, c’est la tradition depuis leur enfance, alors ils tenaient à venir malgré l’épidémie. "Ça fait un peu une pause, j’ai l’impression que ça redevient comme avant, normal", dit Louane Chambourdon.

Tests et gestes barrière

Il a fallu prendre des précautions, les petits-enfants se sont fait tester avant de venir. Au moment de passer à table, les gestes barrière ne sont jamais très loin. "On essaye d’aérer le plus souvent possible, surtout quand on est nombreux", précise Ghislaine Chambourdon. Les fêtes en famille, c’est aussi l’occasion de redécouvrir le village de leur enfance.