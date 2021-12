Covid-19 : quel mode d'emploi pour l'autotest ?

L'autotest sera l'accompagnant de nombreux Français qui souhaitent passer des fêtes de fin d'années sans risques, entourés de leurs proches. Sur le plateau du 13 Heures, mercredi 29 décembre, le médecin et journaliste Damien Mascret explique la démarche à suivre pour un autotest réussi. "Bien utiliser un autotest, ça veut dire aussi l'utiliser au bon moment. Si c'est après un contact à risque pour vérifier s'il vous a contaminé, il faut attendre deux ou trois jours, c'est la période d'incubation avec Omicron", recommande Damien Mascret.

Une fiabilité variant de 78 à 92%

L'autre piège à éviter : l'autotest réalisé trop tôt. "Il vaut mieux faire le test le plus près possible de l'événement, car un test peut devenir positif entre le midi et le soir (...) Si vous êtes en phase d'infection croissante", ajoute-t-il. En ce qui concerne la fiabilité des autotests, elle s'élève autour de 92 % pour les personnes contagieuses symptomatiques, et de 78 % pour les asymptomatiques. "Ce qu'il faut retenir, Omicron ou pas, c'est que lorsque le test est positif, l'infection est probable, on s'isole et on confirmera par un test PCR. Si le test est négatif, la prudence s'impose", conclut Damien Mascret.