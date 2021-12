Covid-19 : "On aura assez de vaccins, c'est certain", rassure Thierry Breton

"Le variant Omicron est bien là, mais dans les pays très vaccinés comme la France, on est plutôt au sommet du pic de la cinquième vague de Covid-19", estime Thierry Breton dans les "4 Vérités" lundi 13 décembre.

"Omicron est en cours d'analyse. On a les résultats définitifs de sa dangerosité d'ici une semaine à dix jours", annonce le commissaire européen au Marché intérieur. "Ce qui est certain, ajoute-t-il, c'est que la troisième dose protège vraiment. Si jamais il fallait adapter les vaccins à Omicron, on saurait le faire en moins de trois mois". "On aura assez de vaccins, c'est certain. L'UE produit 300 millions de vaccins par mois. Plus de la moitié est exportée", rassure-t-il, appelant à se faire vacciner.

Crise ukrainienne : "Inquiétudes légitimes"

"Il faut se préparer à d'autres variants tant que le monde entier ne sera pas vacciné. Mais il n'y aura pas trop de conséquences économiques, l'UE est bien vaccinée et on apprend à vivre avec les gestes barrières", conclut-il sur le sujet.

À propos de la potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie, "les inquiétudes légitimes sont là, mais le dialogue est là aussi. Le G7 a été clair dimanche, la mise en garde a été ferme", juge Thierry Breton.