Covid-19 : Omicron, le variant qui affole le monde entier

L'Organisation mondiale de la Santé juge "très élevé" le risque présenté par le variant Omicron. Les ministres de la sante du G7 se sont réunis en urgence, lundi 29 novembre, et liste du nombre des pays où il est détecté ne cesse de s'allonger.

Huit cas du variant Omicron sont suspectés en France. Pour chaque cas positif, un criblage technique de laboratoire identifie les variants déjà connus. Pour Omicron, il faut séquencer le virus et lire son ADN. L'opération dure trois jours. Pour éviter toutes propagation, le gouvernement exige l'isolement des cas contacts de toute personne suspecte. La France est, en effet, prise en étau par des pays déjà concernés comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et l'Espagne.



Vacciner pour mieux protéger



Au Portugal, 13 joueurs de l'équipe de football de Lisbonne sont positifs. Un joueur revenait d'Afrique du Sud, ou seul un quart de la population est vacciné. "Le problème se réglera essentiellement par la vaccination, estime le professeur Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé physique. (…) Tant que cette circulation du virus est importante, on offre malheureusement un terrain propice à la mutation ou à la modification des souches circulantes." Plusieurs pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs d'Afrique australe. Les sept ministres de la Santé du G7, réunis lundi 29 novembre, ont jugé le variant Omicron hautement transmissible, et demandé des actions urgentes.