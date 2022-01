Covid-19 : les États-Unis battent des records de contaminations

Face à cette hausse impressionnante des contaminations, avec plus d'un million de cas positifs en 24 heures, le gouvernement américain parle de "montée en flèche". Sur la même période, l'an dernier, les autorités américaines n'enregistraient que 250 000 contaminations en 24 heures, soit près de quatre fois moins.

Un pic qui devrait durer encore quelques semaines

"Autour de nous, il n'y a plus aucun autotest disponible en pharmacie et plus aucun moyen de prendre un rendez-vous. Les autorités américaines s'attendent à ce que ce pic dure quelques semaines", rapporte Loïc de la Mornais, en direct de Washington pour le 20 Heures de France 2. Seul point "positif", le nombre de décès est, lui, plutôt en baisse, avec 1 200 morts par jour en moyenne. "Et cela est dû en partie au progrès de la vaccination", conclut le journaliste.