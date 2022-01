États-Unis : la dose de rappel autorisée pour les 12-15 ans

Aux États-Unis, les autorités tentent de ralentir la progression du variant Omicron. La campagne de vaccination contre le Covid-19 franchit une nouvelle étape lundi 3 janvier. Les adolescents de 12 à 15 ans sont autorisés à obtenir la dose de rappel. "Pour prendre cette décision, les autorités sanitaires américaines se sont basées sur des études israéliennes menées sur des adolescents de 12 à 15 ans qui ont déjà obtenu cette dose de rappel. Les résultats sont clairs : il n’y a pas de risque, il n’y a pas de danger pour les enfants", rapporte la journaliste Camille Guttin, en duplex depuis Washington dans le 20 Heures de France 2.

"Garder les écoles ouvertes"

Elle ajoute que les autorités américaines recommandent de "diminuer la durée entre la deuxième et la troisième dose à cinq mois au lieu de six actuellement". Aux États-Unis, la stratégie est de vacciner au maximum les enfants avec un objectif en tête : "garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible", conclut Camille Guttin.