Covid-19 : « Le variant Omicron rebat les cartes », met en garde Gabriel Attal

C. Roux

Le variant Omicron s’abat sur l’Europe. La situation est-elle inquiétante ? "Le variant Omicron rebat les cartes. Il est nettement plus contagieux que tout ce que l’on a connu, on estime qu’il se développe 70% plus rapidement dans les cellules de l’organisme que les variants précédents. Tous les deux à trois jours, les cas Omicron doublent", explique Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 21 décembre.

"Le rappel de vaccination est efficace"

Comment faire face ? "Le rappel de vaccination est efficace face au variant Omicron. D’où la nécessité de faire son rappel. Quand on a fait son rappel, on est protégé très fortement face au variant Omicron", précise le porte-parole du gouvernement.

Faut-il reconfiner ? "Je n’exclus jamais rien par principe", indique Gabriel Attal. Qu’en est-il du pass sanitaire dans les entreprises ? "C’est une hypothèse qui est sur la table. L’objectif c’est d’inciter le plus possible à la vaccination, car l’on voit que c’est notre meilleur outil face à la progression de l’épidémie", détaille le porte-parole du gouvernement.