Covid-19 : des nouvelles rassurantes concernant le variant Omicron

Le variant du Covid-19 Omicron serait trois fois plus contagieux, selon une étude sud-africaine menée sur plus de 35 000 personnes. Alors, les vaccins actuels sont-ils efficaces ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se veut rassurante. "Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations, a déclaré Michael Ryan, responsable des urgences de l'OMS. Mais nous devons mesurer cela et confirmer que c'est le cas."

Variant peu présent en France

Pourtant, les premières études en cours sur l'efficacité des vaccins montrent des résultats peu probants. "Malheureusement, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin qui a l'air importante", résume le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (Paris). Une note d'optimisme concerne les personnes contaminées, et qui sont vaccinées. "[Leur] sérum reste efficace sur ce variant Omicron", ajoute Anne-Claude Crémieux. En France, le variant Omicron est pour le moment peu présent. 99,4% de cas détectés sont dus au variant Delta.